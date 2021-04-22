Ройзмана 13 мая будут судить в Екатеринбурге по делу о съезде "Объединенных демократов"

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предстанет перед судом 13 мая. Он стал фигурантом дела, возбужденного по статье 20.33 КоАП РФ.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предстанет перед судом 13 мая. Он стал фигурантом дела, возбужденного по статье 20.33 КоАП РФ.

По версии правоохранительных органов, Ройзман был в числе участников форума "Объединенных демократов" — нежелательной в РФ организации. Встреча 170 человек проходила в Москве 13 марта. Тогда же участники и были задержаны силовиками.

Сейчас Ройзман обвиняется в осуществлении деятельности нежелательной в стране организации. Ему грозит штраф. Бывший мэр неоднократно нарушал административное законодательство. Его дважды штрафовали за нарушение закона о митингах, сообщал ФАН.