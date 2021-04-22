Хазин оценил «варшавскую оговорку» Путина в послании парламенту РФ

Оговорка президента РФ Владимира Путина, который, выступая накануне с Посланием в Федеральному собранию, едва не назвал ОДКБ Организацией Варшавского договора (ОВД), могла быть намеренно адресована странам Восточной Европы.

Оговорка президента РФ Владимира Путина, который, выступая накануне с Посланием в Федеральному собранию, едва не назвал Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Организацией Варшавского договора (ОВД), могла быть намеренно адресована странам Восточной Европы.

Такое предположение в эфире YouTube-канала «Радио Аврора» высказал экономист Михаил Хазин, который считает, что российский лидер мог не случайно упомянуть в своем выступлении о советском военном альянсе, который был создан в противовес блоку НАТО.

«Я не исключаю, что это глумление. Бывшие страны ОВД сейчас лишаются дотаций, которые получали от Брюсселя. Их заставляют платить НАТО – непонятно, зачем, потому что Альянс их защищать не будет. И они оказываются в положении все более тяжелом. Путин сказал им: "будете выпендриваться, нападая на Россию – точно пожалеете"», — заявил эксперт.

По словам Хазина, этот посыл президента РФ мог быть адресован Чехии, Болгарии, Словакии, и, может быть, ряду других стран.

Владимир Путин может лучше других понимать обреченность Североатлантического альянса и Евросоюза, добавил Хазин. Кроме того, российский лидер знает о том, что расположенные к востоку от Германии страны исторически естественным образом тяготеют к России, в геополитике это называется «Большой Евразией».

«Граница между Западной и Восточной Европой проходит по меридиану Берлина. Суть глумления может быть в следующем: "ребята, вам не приходило в голову, что через пять-восемь лет придется играть в другую игру?", — расшифровывает Хазин посыл главы государства. — В 1989–1991 годах была уничтожена просоветская элита восточноевропейских стран, а сейчас пойдет обратный процесс. Все прекрасно понимают, что на любого их политика имеется железный компромат».

Напомним, ранее Чехия присоединилась к антироссийскому курсу отдельных европейских стран, объявив о высылке 18 российских дипломатов, которые якобы подозреваются в причастности к взрывам на военном складе семилетней давности.

Россия на этот недружественный шаг ответила ассиметричной высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы, практически парализовав таким образом работу посольства Чехии.

Чешское Министерство иностранных дел выступило с протестом против этого решения Москвы, пригрозив, что, если Россия не отменит высылку 20 чешских дипломатов, Прага вышлет большую часть из оставшихся в Чехии 27 российских дипломатов.