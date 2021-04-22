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17:11   22 Апреля 2021
Россия

Хазин оценил «варшавскую оговорку» Путина в послании парламенту РФ

Хазин оценил «варшавскую оговорку» Путина в послании парламенту РФ

Оговорка президента РФ Владимира Путина, который, выступая накануне с Посланием в Федеральному собранию, едва не назвал Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Организацией Варшавского договора (ОВД), могла быть намеренно адресована странам Восточной Европы.

Такое предположение в эфире YouTube-канала «Радио Аврора» высказал экономист Михаил Хазин, который считает, что российский лидер мог не случайно упомянуть в своем выступлении о советском военном альянсе, который был создан в противовес блоку НАТО.

«Я не исключаю, что это глумление. Бывшие страны ОВД сейчас лишаются дотаций, которые получали от Брюсселя. Их заставляют платить НАТО – непонятно, зачем, потому что Альянс их защищать не будет. И они оказываются в положении все более тяжелом. Путин сказал им: "будете выпендриваться, нападая на Россию – точно пожалеете"», — заявил эксперт.

По словам Хазина, этот посыл президента РФ мог быть адресован Чехии, Болгарии, Словакии, и, может быть, ряду других стран.

Хазин оценил «варшавскую оговорку» Путина в послании парламенту РФ

Владимир Путин может лучше других понимать обреченность Североатлантического альянса и Евросоюза, добавил Хазин. Кроме того, российский лидер знает о том, что расположенные к востоку от Германии страны исторически естественным образом тяготеют к России, в геополитике это называется «Большой Евразией».

«Граница между Западной и Восточной Европой проходит по меридиану Берлина. Суть глумления может быть в следующем: "ребята, вам не приходило в голову, что через пять-восемь лет придется играть в другую игру?", — расшифровывает Хазин посыл главы государства. — В 1989–1991 годах была уничтожена просоветская элита восточноевропейских стран, а сейчас пойдет обратный процесс. Все прекрасно понимают, что на любого их политика имеется железный компромат».

Напомним, ранее Чехия присоединилась к антироссийскому курсу отдельных европейских стран, объявив о высылке 18 российских дипломатов, которые якобы подозреваются в причастности к взрывам на военном складе семилетней давности.

Хазин оценил «варшавскую оговорку» Путина в послании парламенту РФ

Россия на этот недружественный шаг ответила ассиметричной высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы, практически парализовав таким образом работу посольства Чехии.

Чешское Министерство иностранных дел выступило с протестом против этого решения Москвы, пригрозив, что, если Россия не отменит высылку 20 чешских дипломатов, Прага вышлет большую часть из оставшихся в Чехии 27 российских дипломатов.

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