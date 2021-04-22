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16:40   22 Апреля 2021
Общество

Джон Траволта благодарит судьбу за танец с принцессой Дианой

Джон Траволта благодарит судьбу за танец с принцессой Дианой

Голливудский актер Джон Траволта рассказал о танце с принцессой Дианой на званом ужине в Белом доме, который устроил президент Рональд Рейган.

На мероприятии собрались все сливки американского общества и представители британской аристократии. Принцесса Диана появилась на ужине в роскошном черном платье с V-образным декольте, а ее шею украшало дорогое колье. Траволта рассказал в интервью Esquire Mexico, что герцогиня выглядела сногсшибательно. Когда его попросили занять Леди Ди танцем, он отнесся к этому заданию со всей внимательностью.

"Нужно должным образом поприветствовать Диану, я проявил уверенность и попросил ее станцевать", — вспомнил Траволта.

По его словам, все происходящее было похоже на сон. Актер рассказал, что в тот вечер принцесса Диана была красивой, но грустной. Танец немного взбодрил ее. Траволта признался, что это был сказочный момент, за который он до сих пор благодарит судьбу.

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#танец #принцесса диана #траволта

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