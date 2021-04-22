Катафалк с гробом перевернулся на заснеженной трассе в Алтайском крае

Гроб выпал из перевернувшегося катафалка в Алтайском крае. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

Гроб выпал из перевернувшегося катафалка в Алтайском крае. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

Авария произошла на федеральной трассе А-321 между Павловском и Ребрихой. По предварительным данным, микроавтобус "Газель" столкнулся с автомобилем "Жигули", когда выехал на встречную полосу. В результате удара катафалк перевернулся на крышу, а гроб вылетел на дорогу.

В момент происшествия в микроавтобусе ехали водитель и пассажир. Никто из них не пострадал. Не исключено, что причиной аварии стала скользкая дорога. Накануне в регионе выпал снег. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. Им предстоит установить виновника ДТП.