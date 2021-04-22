Стало известно о смерти участницы "Битвы экстрасенсов"

Популярная участница седьмого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Диля Абдрашитова скончалась еще полтора месяца назад. Однако о смерти экстрасенса стало известно только сейчас.

Популярная участница седьмого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Диля Абдрашитова скончалась еще полтора месяца назад. Однако о смерти экстрасенса стало известно только сейчас.

Скорбную весть сообщила в социальных сетях дочь умершей. По словам родственницы, причиной смерти матери стала тяжелая болезнь.

Диля Абдрашитова меньше двух лет назад потеряла своего мужа. Маг Арсун ушел из жизни 30 ноября 2019 года. Из-за внезапной потери супруга у Дили на фоне стресса отказали ноги.

Абдрашитова заняла в популярном проекте четвертое место. Зрители запомнили участницу благодаря ее навыкам в поиске пропавших людей и вещей.