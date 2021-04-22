«Взбесить Эрдогана»: почему Байден намерен признать геноцид армян

46-й президент США может войти в историю, если 24 апреля произнесет с трибуны слово «геноцид».

Соединенные Штаты готовятся к 24 апреля — Дню памяти жертв армянского геноцида 1915–1916 годов. В этот день президент Джозеф Байден, по данным инсайдеров The Guardian, намеревается официально признать факт геноцида, выступив с речью перед чиновниками Белого дома. Не исключено также, что американский лидер ограничится формальным заявлением.

Байден надумал осудить факт массового убийства армян в Османской империи в начале XX века с подачи членов Палаты представителей: около 100 человек подписали официальное требование и направили его президенту. Если он все же отважится подтвердить факт геноцида, США впервые признают преступные действия младотурков.

Американская выдержка

Младотурки были лидерами одного из ведущих политических течений Османской империи – «Иттихата» («Единение и прогресс»). Они недолюбливали армян, которые много лет жили на территории трансконтинентального государства, при этом являясь христианами и симпатизируя России.

В 1914 году Турция подписала секретный договор с Германией, выступив совместными силами против России в Первой мировой войне. Младотурки пообещали, что очистят восточные границы от прорусских сил, и уже через несколько часов после подписания документа принялись исполнять свой замысел.

Почти всех армян велено было депортировать или сослать в горы. Стариков, женщин и детей заставляли в спешке покидать свои дома, мужчин оправляли на войну в качестве пушечного мяса, а остальных сжигали и расстреливали. По указу руководства партии «Иттихата» в те годы было убито около полумиллиона человек.

Во время Первой мировой войны слова «геноцид» еще не существовало (польский юрист Рафаэль Лемкин придумает его лишь в 1933 году), но «массовую резню» и «истребление» Россия вместе с Францией и Великобританией признали еще тогда. За несколько десятков лет с аналогичной позицией выступили более 30 стран, среди которых: Швеция, Италия, Канада, Австрия, Германия, Польша и Чехия.

В Соединенных Штатах геноцид признали лишь в Сенате, однако ни один американский президент никогда не использовал термин Лемкина по отношению к истреблению армян 1915 года. В эту субботу Джо Байден может прервать многолетнее молчание Белого дома.

«Позорное молчание правительства Соединенных Штатов относительно исторического факта геноцида армян продолжается слишком долго, и оно должно прекратиться. Мы настоятельно призываем вас [Байдена] выполнить свои обязательства и говорить правду», — требуют в письме члены Палаты представителей.

«Байдена не интересуют армяне»

Таким образом, американские чиновники напомнили Байдену о его давнем обещании. Еще будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии, он объявлял, что признает массовые убийства армян геноцидом, если жители страны проголосуют за него на выборах. С такими же обещаниями выступал в 2008 году демократ Барак Обама, однако слова с делом у 44-го главы государства все же разошлись.

Анкара по сей день избегает слова «геноцид», хотя и признает огромные жертвы среди армянского населения. Байден же рискует ухудшить и без того «прохладные» отношения с Турцией, если встанет на сторону Армении. С момента инаугурации он еще не встречался и не разговаривал по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Последний обращался к главе Белого дома лишь заочно, когда осуждал его за выпад с «убийцей» в адрес российского президента Владимира Путина.

Вполне вероятно, что американский лидер задумал вмешаться в ситуацию в Закавказье, полагает директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. Признание геноцида, если оно случится, будет направлено далеко не в сторону армян и их диаспоры в США.

«Байдена не интересуют армяне, дело тут в другом. Основная цель американского президента – это дестабилизация едва стабилизировавшейся ситуации в Закавказье, в частности, а армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха, — уверен эксперт. — Ему важно взбесить Эрдогана, заставить турок совершать ошибки, действовать неосторожно».

Официальное признание геноцида армян со стороны Соединенных Штатов наверняка сможет «раскачать» ситуацию в Нагорном Карабахе и придать борцам за армянский Арцах новые силы. До сих пор страна не простила премьер-министру Николу Пашиняну сдачу Шуши и других стратегически важных территорий, благодаря которым Азербайджан де-факто одержал победу во вновь обострившемся конфликте.

Если жители независимой Армении почувствуют поддержку со стороны не только России, но и США, положение Пашиняна может ухудшиться. Не так давно премьера закидали яйцами в армянской общине Шурнух.