Власти Чехии ответят на высылку дипломатов из Москвы

Чешская Республика объявит об ответных мерах на высылку 20 дипломатов из Москвы, которые были объявлены персонами нон грата.

Чешская Республика объявит об ответных мерах на высылку 20 дипломатов из Москвы, которые были объявлены персонами нон грата.

Чехия ранее обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В стране усилились антироссийские настроения, а Прага выслала 18 сотрудников посольства. В ответ на это Москва объявила почти две трети всего персонала чешской дипмиссии персонами нон грата. Чехия заявила, что в ближайшее время объявит об ответных мерах.

"Премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в (здании) правительства", — уточняется в релизе чешского внешнеполитического ведомства.

Кремль называет обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию и заявила, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.