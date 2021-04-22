Власти Чехии ответят на высылку дипломатов из Москвы
Чешская Республика объявит об ответных мерах на высылку 20 дипломатов из Москвы, которые были объявлены персонами нон грата.
Чехия ранее обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В стране усилились антироссийские настроения, а Прага выслала 18 сотрудников посольства. В ответ на это Москва объявила почти две трети всего персонала чешской дипмиссии персонами нон грата. Чехия заявила, что в ближайшее время объявит об ответных мерах.
"Премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в (здании) правительства", — уточняется в релизе чешского внешнеполитического ведомства.
Кремль называет обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию и заявила, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.