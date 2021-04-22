Выступление Путина назвали "манифестом нового мира" в Турции

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно считать "манифестом нового мира". Такое заявление сделал турецкий журналист Берджан Тутар.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно считать "манифестом нового мира". Такое заявление сделал турецкий журналист Берджан Тутар.

Выступление российского лидера стало революционным, поскольку преподало урок "бандитскому Западу", написал журналист в материале издания Sabah. Послание Путина Федеральному собранию можно сравнить с его речью о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, заявил Тутар.

США становится все сложнее отвечать на военные ходы России, поэтому они пытаются оказать давление на страну через криз на Украине. По мнению журналиста, российский лидер оказался "крепким орешком" превратился в кошмар для президента Соединенных штатов Джо Байдена.

Путин сравнил недружественные акции некоторых стран по отношению к России с шакалом Табаки, который крутится вокруг тигра Шерхана. Москва готова дать жесткий асимметричный ответ на любые агрессивные действия других стран, предупредил российский лидер в ходе своего выступления в парламенте.