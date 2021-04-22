Багрецов станет министром по делам молодежи и спорту Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил министром по делам молодежи и спорту региона политика Андрея Багрецова.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил министром по делам молодежи и спорту региона политика Андрея Багрецова.

Багрецов родился в Архангельске 3 декабря 1973 года. Школьные годы политика прошли в поселке Савинский Плесецкого района. Будущий министр окончил Архангельский государственный технический университет по направлению "Промышленное и гражданское строительство".

Политик с 2013 года работает в сфере развития физической культуры и спорта, его стаж насчитывает 25 лет. В январе он исполнял обязанности министра по делам молодежи и спорта Архангельской области.

Назначенный министр окончил Институт развития государственно-частного партнерства в 2018 году. Он также обучался в Российском Международном олимпийском университете.

Сайт 360tv.ru информировал, что недавно мэр одного из городов в Архангельской области организовал необычное выступление. Вместе с коллегами он устроил "танец ракеты".