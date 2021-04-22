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15:57   22 Апреля 2021
Общество

Курорт Мадейра стал доступен для посещения туристов из России

Курорт Мадейра стал доступен для посещения туристов из России

Португальский курорт Мадейра готов принимать путешественников со всего мира вне зависимости от того, вакцинированы туристы от COVID-19 или нет, передает АТОР.

Для прибытия на курорт туристам нужно за 12-48 часов до прилета лично заполнить анкету на определенной платформе. Такое правило обязательно для всех, кроме детей до 12 лет, поскольку их регистрация должна находиться в опросной анкете одного из сопровождающих взрослых.

После всех предварительных этапов новоприбывшие туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Отечественным туристам стоит помнить, что на данный момент Россия еще не восстановила прямое авиасообщение с Португалией. Прилететь на курорт возможно только через третьи страны, например через Германию.

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#россия #туризм #португалия #мадейра #путешествия

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