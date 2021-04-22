Курорт Мадейра стал доступен для посещения туристов из России

Португальский курорт Мадейра готов принимать путешественников со всего мира вне зависимости от того, вакцинированы туристы от COVID-19 или нет, передает АТОР.

Португальский курорт Мадейра готов принимать путешественников со всего мира вне зависимости от того, вакцинированы туристы от COVID-19 или нет, передает АТОР.

Для прибытия на курорт туристам нужно за 12-48 часов до прилета лично заполнить анкету на определенной платформе. Такое правило обязательно для всех, кроме детей до 12 лет, поскольку их регистрация должна находиться в опросной анкете одного из сопровождающих взрослых.

После всех предварительных этапов новоприбывшие туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Отечественным туристам стоит помнить, что на данный момент Россия еще не восстановила прямое авиасообщение с Португалией. Прилететь на курорт возможно только через третьи страны, например через Германию.