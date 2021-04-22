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15:49   22 Апреля 2021
Происшествия

Сестра ученого Чилингарова попала в больницу после нападения в Петербурге

Сестра ученого Чилингарова попала в больницу после нападения в Петербурге

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, напавшего на пожилую женщину. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении легкого вреда здоровью.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, сообщив об избиении соседки. Со слов заявительницы, она выбежала в подъезд, когда услышала крики потерпевшей. Пострадавшая позднее рассказала, что на нее неожиданно напал мужчина среднего роста, который несколько раз ударил ее в лицо. Он был одет в черную футболку и синие джинсы.

Медики госпитализировали пенсионерку с травмой головы и сотрясением мозга. Потерпевшей оказалась сестра депутата и известного ученого Артура Чилингарова, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

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