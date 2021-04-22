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16:21   22 Апреля 2021
Общество

Латвийское агентство извинилось за некорректный перевод на русский рекламы прививок

Латвийское агентство извинилось за некорректный перевод на русский рекламы прививок

В Латвии русскоязычных жителей призвали пройти вакцинацию, чтобы отправиться к прародителям. В салонах автобусов и троллейбусов развесили плакаты с изображением экс-игрока сборной страны по футболу Каспара Горкши и надписью «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Как позже пояснили в рекламном агентстве Nord DDB Riga, которое напечатало агитационные постеры, при переводе фразы с латышского на русский произошла ошибка. На самом деле она должна была звучать так: «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке».  

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации. <...> В настоящее время материалы исправлены», –  цитирует директора агентства Андриса Рубинса РИА Новости.

Отметим, в Латвии сейчас проходит социальная акция «Два миллиона причин вакцинироваться». В ее рамках люди рассказывают свои истории, которые побудили их сделать прививку от коронавируса. Надписи при этом печатают на разных языках.

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#латвия #акция #агитация #ошибки в переводе #коронавирус

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