Латвийское агентство извинилось за некорректный перевод на русский рекламы прививок

Социальная реклама, призывающая к вакцинации от коронавируса, дала обратный эффект из-за неправильного перевода на русский язык.

В Латвии русскоязычных жителей призвали пройти вакцинацию, чтобы отправиться к прародителям. В салонах автобусов и троллейбусов развесили плакаты с изображением экс-игрока сборной страны по футболу Каспара Горкши и надписью «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Латвии проходит акция "Два миллиона причин вакцинироваться!",и на русском языке. Её участники рассказывают истории,которые побудили их сделать прививку от ковида.Рекламу расклеивают в общественном транспорте. Плохая мотивация сделать прививку, но хорошая, чтобы подучить русский. pic.twitter.com/1IZGZfUvhf — Vyacheslav Volant (@vvolant) April 20, 2021

Как позже пояснили в рекламном агентстве Nord DDB Riga, которое напечатало агитационные постеры, при переводе фразы с латышского на русский произошла ошибка. На самом деле она должна была звучать так: «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке».

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации. <...> В настоящее время материалы исправлены», – цитирует директора агентства Андриса Рубинса РИА Новости.

Отметим, в Латвии сейчас проходит социальная акция «Два миллиона причин вакцинироваться». В ее рамках люди рассказывают свои истории, которые побудили их сделать прививку от коронавируса. Надписи при этом печатают на разных языках.