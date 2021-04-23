Из Палатки в список Forbes: как депутат Басанский стал миллиардером на Колыме

Разобрались, как член «Единой России» Александр Басанский попал в пятерку богатейших госслужащих РФ за 2020 год.

Самым богатым депутатом Магаданской области за 2020 год стал первый заместитель председателя облдумы Александр Басанский, сообщают местные СМИ. Задекларированные суммы поражают: в прошлом году Басанский заработал 4,349 миллиарда рублей, став абсолютным лидером среди коллег. Совокупный доход парламентариев составил не многим больше — почти 6 миллиардов рублей. И большая часть этой суммы принадлежит Басанскому.

Остальные колымские слуги народа похвастаться миллиардными банковскими счетами не могут. На втором месте магаданский депутат Игорь Донцов с 929 миллионами рублей, на третьем — Эдуард Козлов с 382 миллионами рублей и Владимир Хлопонин, получивший 150 миллионов рублей годового дохода. Очевидно, потягаться с миллиардером Басанским ни один магаданский парламентарий пока не может. Тем интереснее история успеха последнего.

Александр Басанский позитивно оценил перспективы золотодобычи в Магаданской области https://t.co/rALJRr4r5H pic.twitter.com/mjGn7jkeyA — Дмитрий Дмитриев (@zolteh_news) July 17, 2018

Золото и не только

С 2019 года Басанский увеличил доход почти в полтора раза — тогда он заработал 2,7 миллиарда рублей и попал в рейтинг ста богатейших российских госслужащих и депутатов по версии Forbes. Правда, Басанский занял только шестую строчку в списке богачей, уступив первенство депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, заработавшему 6,2 миллиарда рублей на добыче камчатского краба и по стечению обстоятельств арестованному в начале марта. О самом богатом депутате России мы писали ранее.

Басанский — учредитель концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов (в том числе, золота), а также производством и продажей ювелирных изделий. Депутатом местной облдумы и членом партии «Единая Россия» предприниматель стал в 1997 году. По стопам отца пошел и его сын, 34-летний Антон Басанский — член «ЕР» и депутат Магаданской городской думы. Кстати, в 2016 году, на выборах в региональный парламент шестого созыва, Басанский-старший получил, в прямом смысле слова, фантастический результат — 85% голосов избирателей.

Политическая работа бизнесу чиновника никак не мешает, а даже наоборот: концерн «Арбат» фигурировал в качестве поставщика в семи государственных контрактах на сумму свыше миллиона рублей. Сущие «копейки» по сравнению с общей выручкой «Арбата» в 2020 году — полмиллиарда рублей.

Также депутат числится руководителем еще нескольких ресурсодобывающих компаний, занимается аптечным бизнесом (ООО «Фитофарм» и «Центральная Аптека»), воздушными грузоперевозками (ООО «Поляр-Авиа») и председательствует в Ассоциации недропользователей Магаданской области — согласно открытым источникам, за все время на него было зарегистрировано 27 предприятий, из которых 13 до сих пор действуют.

Как и полагается, интересы предпринимателей Басанский с трибун местного парламента трепетно блюдет. Из всего послания президента РФ Федеральному Собранию 21 апреля, где Владимир Путин затронул, по большей части, социальную тематику, Басанский отреагировал в первую очередь на ту часть, где говорится о мерах поддержки для бизнеса.

«В 2020 году в России вдвое — с 30% до 15% — снизились страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это помогло многим предпринимателям сохранить деятельность и рабочие места. Важно, что по поручению главы государства это решение станет постоянным», — цитирует Басанского «Колыма.ру».

Политика и не только

Депутат Басанский, кажется, очень дорожит публичным образом социально ответственного миллиардера. Так журналисты портала Nedradv, посетившие поселок Палатка в 2018 году (фактическая «вотчина» Басанского, где находятся его золотодобывающие предприятия), отзывались о нем более чем лестно. Корреспонденты назвали Палатку не просто «самым благоустроенным населенным пунктом Магаданской области», но «одним из самых удобных для жизни населенных пунктов России».

Как утверждали в Nedradv, концерн Басанского реконструировал в райцентре Дом культуры, построил хоккейные коробки и футбольные поля. Сам же бизнесмен отказался рассказывать, сколько денег было потрачено на инфраструктуру Палатки — это «не траты, а вложения», подчеркивал он. Но особенно гордится местный парламентарий строительством храмов на деньги компании.

«Концерн "Арбат" построил храм Преображения Господня в поселке Палатка, завершено строительство Богоявленского храма в поселке Ола. Пусть эти храмы несут радость людям, будут украшением поселков. Все, что мы делаем – делаем с уважением к людям, на благо народа», — цитируют Басанского на сайте Спасо-Преображенского храма поселка Палатка.

Успешно выстроенному публичному политическому образу депутата-миллиардера не противоречит ни одна статья в местных СМИ: о Басанском невозможно найти ни одной критической заметки.

Правда, кое-что «завалялось» на просторах Livejournal с 2014 года: в блоге неназванный журналист крайне любопытно описывает свое знакомство с Басанским и поездку в Палатку. По словам анонимного корреспондента, депутат «гоняет» на автомобиле по встречной полосе «так, как будто ищет смерти», а в молодости был на войне и работал в спецслужбах. Правда это или нет — неизвестно, ведь даже в самых скрытных депутатах есть загадка. Особенно, если они попадают на почетные места в списке Forbes.