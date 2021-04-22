Китай объяснил антироссийское поведение Чехии желанием угодить США

Цель чешских санкций против России — угодить США и показать американцам твердую позицию Праги в отношении Москвы.

Цель чешских санкций против России — угодить США и показать американцам твердую позицию Праги в отношении Москвы.

О мнении китайских экспертов написал общественно-политический журнал "ПолитРоссия". Аналитики предполагают, что посредством антироссийской политики Чехия надеется получить экономическую и военную помощь от западных стран.

В Китае считают, что Прага ждала подходящего момента для введения санкций. В противном случае она заявила бы об ограничительных мерах раньше.

"Только после прихода к власти (американского лидера Джо. — Прим. ред.) Байдена Чехия пошла по пути Соединенных Штатов, которые ввели очередные антироссийские санкции, и объявила о высылке российских дипломатов", — уточняется в материале издания.

Ранее чешская сторона сообщила, что реакция России превзошла их ожидания: работа посольства практически парализована. Глава МИД республики Якуб Кулганек заявил, что либо Москва возвращает всех высланных дипломатов, либо Прага сократит число работников российского представительства.