Панферов призвал мэрию Новосибирска немедленно навести порядок в городе

Системные проблемы Новосибирска требуют немедленного внимания и вмешательства мэрии, заявил первый вице-спикер местного Законодательного собрания Андрей Панферов.

Системные проблемы Новосибирска требуют немедленного внимания и вмешательства мэрии, заявил первый вице-спикер местного Законодательного собрания Андрей Панферов.

Он пристыдил новосибирских чиновников и потребовал немедленно навести порядок в городе. Сотрудники мэрии называют себя настоящими "патриотами города", но не делают ничего для того, чтобы действительно сделать его лучше, возмущается политик.

"В общественных приемных очереди как в мавзолей, и большинство людей жалуются на ужасное состояние городского хозяйства. Зимой снег по колено, потом пыль, бесконечные ямы на дорогах", — сокрушается депутат.

Другие депутаты поддержали Панферова и призвали мэрию перейти от слов к действиям и решать проблемы Новосибирска. Ранее парламентарии хотели объявить выговор мэру города Анатолию Локтю, однако оказалось, что у новосибирских законодателей нет компетенций, чтобы сделать это.