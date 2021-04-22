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15:23   22 Апреля 2021
Политика

Челябинский губернатор воодушевлен посланием президента Владимир Путина

Челябинский губернатор воодушевлен посланием президента Владимир Путина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о недостроенном метрополитене в регионе.

Российский лидер в ходе послания Федеральному собранию сказал, что челябинскую транспортную систему следует обновить на базе давнего проекта по строительству метро. Текслер в беседе с журналистами признался, что воодушевлен словами главы государства.

По словам челябинского политика, проект метро — давняя мечта лично его и многих жителей города. Он заверил, что будет активно работать вместе с Правительством РФ для осуществления проекта по обновлению городского транспорта.

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#путин #метро #челябинск #челябинская область #текслер

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