Челябинский губернатор воодушевлен посланием президента Владимир Путина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о недостроенном метрополитене в регионе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о недостроенном метрополитене в регионе.

Российский лидер в ходе послания Федеральному собранию сказал, что челябинскую транспортную систему следует обновить на базе давнего проекта по строительству метро. Текслер в беседе с журналистами признался, что воодушевлен словами главы государства.

По словам челябинского политика, проект метро — давняя мечта лично его и многих жителей города. Он заверил, что будет активно работать вместе с Правительством РФ для осуществления проекта по обновлению городского транспорта.