Новый тренд TikTok стал причиной массовых беспорядков в Иерусалиме

Арабы ежедневно избивают на улицах израильской столицы евреев, снимают это на видео и выкладывают в соцсеть.

Нападение на религиозных евреев стало новым трендом арабской молодежи в Иерусалиме. Палестинцы запустили в социальной сети TikTok флешмоб под названием «дай ортодоксу в лицо и заработай лайк». По этой причине в израильской столице третью ночь подряд не утихают массовые беспорядки, сообщает издание «ИноСМИ».

«В последние время появление в социальных сетях подобных роликов участилось. Израильская полиция очень серьезно относится к подобным инцидентам», — прокомментировал ситуацию генерал-лейтенант полиции Израиля Сами Марциано.

Сообщается, что с начала священного Рамадана, 12 апреля, за беспричинное нападение на евреев местная полиция задержала более полусотни человек, большинство из них — арабские подростки. Нарушители швыряют в прохожих и сотрудников полиции камни, бутылки и петарды. Нередко бьют голыми руками.