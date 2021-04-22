Российский водород станет двигателем энергетики будущего

Климатические вопросы и использование водорода в качестве возобновляемого источника энергии являются важными направлениями развития России.

Климатические вопросы и использование водорода в качестве возобновляемого источника энергии являются важными направлениями развития России.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» рассказал Александр Перов, который возглавляет социальные проекты Фонда национальной энергетической безопасности.

Как заявил накануне в своем Послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, Россия нуждается в новых комплексных подходах к развитию энергетики, в том числе в решениях, касающихся мирного атома и таких перспективных направлений, как накопители энергии и водород.

Россия, отметил глава государства в Послании, должна быть готовой столкнуться с изменением климата и использовать усилия в этой области во благо российской экономики и российского общества.

По мнению Александра Перова, эти слова Путина можно считать прелюдией к предстоящему онлайн-саммиту по вопросам климата, к участию в котором американский президент Джо Байден пригласи 40 лидеров ведущих стран мира.

Тема водорода набирает популярность в Евросоюзе, где этот газ рассматривают в качестве замены углеродному топливу.

Несмотря на то, что Германия плотно взялась за эту тему и намерена уже к 2025 перевести на синтетическое топливо весь автотранспорт, в мире пока не налажено промышленное производство водорода, и это дает России неплохие шансы, считает эксперт.

«Для производства водорода нужен источник энергии. В идеальной «зеленой» программе водород должен производиться с помощью солнечных батарей и ветряков, т. е. возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но это дорогой и малоперспективный путь», — приводит издание слова Александра Перова.

Массовый переход на возобновляемые источники энергии уже привело к рекордному росту цен на электричество в Дании и Германии, и сложно даже представить, сколько будет стоить водород, произведенный по зеленым технологиям, например, с помощью ветровой генерации. В ЕС такой водород и называют «зеленым».

Водород, произведенный при помощи атомной генерации в ЕС называют «желтым», а произведенный с использованием углеводородов - «серым». Россия готова использовать для производства такого водорода природный газ, задействовав в этой экономической схеме свой новый газопровод «Северный поток – 2», который планируется достроить в текущем году. Кроме того, у Москвы есть большие планы и на атомную генерацию электроэнергии.

«Климатическая повестка, набиравшая силу в последние годы, не могла не коснуться РФ. В Москве возникла идея использовать данную проблематику в качестве точки соприкосновения с Западом», – отмечает Перов, отмечая, что этот подход уже показал свою успешность.

После смены власти в США российско-американские отношения оказались парализованными, но это не помешало Джо Байдену одним из первых пригласить именно российского президента Владимира Путина на инициированный им климатический саммит в видеорежиме.

«Россия использует климат во внешней политике: это видно по присоединению к Парижскому соглашению и по выступлениям Путина на конференции ООН в 2019 году, а также на арктических форумах», – напомнил эксперт.

В ходе вчерашнего Послания к Федеральному собранию президент РФ вновь обратился к климатической риторике, которую он не раз озвучивал ранее. Россия, заявил Владимир Путин, готова вести диалог с Западом по вопросам экологии и энергетики, и искать компромисс, который бы устроил всех.

«У Путина намечается встреча с Байденом, а первый контакт между их администрациями состоялся именно по климатической проблематике. Это было сразу после инаугурации Байдена в январе 2021 года», – отмечает Перов.

При этом именно водород позиционируется в качестве средства накопления генерации, получаемой при помощи возобновляемых источников энергии.

России водородные технологии помогут оставаться крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире.

«Водород поможет Москве стать не только источником сырья, но и поставщиком высоких технологий. У России есть надежда на технологический задел, оставшийся еще с советских времен. В СССР водородная тема прорабатывалась», — подчеркивает эксперт.

В 1970-1989-годы Россия уже работала в этом направлении и теперь она могла бы восстановить имеющиеся наработки и пустить их в дело. Тем более, что развитие водородной энергетики соответствует энергостратегии, которая была принята Россией в 2020 году.

Слова Владимира Путина не стали сенсацией, так как Россия давно работает над водородной темой, считая ее перспективным направлением. Ранее российское Министерство энергетики уже сообщало о сотрудничестве с Германией в сфере разработки и продвижения водорода, как нового вида топлива.

«Важна для РФ и байденовская онлайн-конференция: климат может стать точкой соприкосновения Москвы с Западом. Путин подчеркнуто неохотно затронул внешнеполитическую проблематику, возможно, рассчитывая на нормальную тональность завтрашней онлайн-конференции. Так что все это не декларативные темы, а важные козыри российской внешней политики», — объяснил Александр Перов.

В заключение эксперт добавил, что пока в вопросе водорода нет определенности, но, если Евросоюз продолжит реализовывать запущенную программу «зеленой энергетики», Россия получит огромный рынок сбыта и для ресурсов, и для технологий, а это принесет ей колоссальную валютную выручку.