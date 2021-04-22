Песков прокомментировал "отток" российских ученых за рубеж

Отечественные ученые чаще мигрируют за границу, поэтому всегда говорить об их оттоке не совсем справедливо, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отечественные ученые чаще мигрируют за границу, поэтому всегда говорить об их оттоке не совсем справедливо, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал журналистам данные статистики об "оттоке" российских ученых из страны и отметил, что в администрации главы государства не видят в имеющихся цифрах ничего критичного по ряду причин.

"Это жесткая конкурентная среда, для ученых должна быть среда комфортной, они должны реализовывать свои знания, таланты, научный потенциал, государство или какие-то частные структуры обязаны создать им эти условия", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что ученые — свободные люди, которые вправе работать в наиболее выгодных для себя местах. По его словам, в этом плане Россия является участницей высококонкурентной среды.