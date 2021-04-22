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14:39   22 Апреля 2021
Общество

Песков прокомментировал "отток" российских ученых за рубеж

Песков прокомментировал "отток" российских ученых за рубеж

Отечественные ученые чаще мигрируют за границу, поэтому всегда говорить об их оттоке не совсем справедливо, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал журналистам данные статистики об "оттоке" российских ученых из страны и отметил, что в администрации главы государства не видят в имеющихся цифрах ничего критичного по ряду причин.

"Это жесткая конкурентная среда, для ученых должна быть среда комфортной, они должны реализовывать свои знания, таланты, научный потенциал, государство или какие-то частные структуры обязаны создать им эти условия", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что ученые — свободные люди, которые вправе работать в наиболее выгодных для себя местах. По его словам, в этом плане Россия является участницей высококонкурентной среды.

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