Суд приговорил экс-полковника ФСБ Черкалина к семи годам колонии

Суд назначил отставному подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину семь лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении 850 тыс. долларов взяткой.

Суд назначил отставному подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину семь лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении 850 тыс. долларов взяткой.

Обвиняемого в мошенничестве также лишили звания подполковника запаса и запретили ему занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения, сообщает пресс-служба инстанции.

Следователи установили, что Черкалин причастен к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов. Также суд обязал бывшего полковника выплатить потерпевшим 637 млн рублей. Вместе с Черкалиным правоохранители задержали еще двух полковников.