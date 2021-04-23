Порубить шашечкой или делать бизнес? За губернатором Кожемяко заметили нервозность

Эксперты сходятся во мнении, что у главы Приморского края есть поводы для беспокойства перед региональными и федеральными выборами.

На прошлой неделе губернатор Приморского края Олег Кожемяко предстал в образе сурового начальника. В Instagram он озвучил вердикт по инциденту месячной давности, антигероем которого стал руководитель международного партийного центра «Единой России» на Дальнем Востоке Игорь Хрущев. Волну гневных комментариев вызвал попавший на видео поступок представителя партии власти: он зачем-то выбросил пластиковую канистру на обочине проезжей части.

За ставшим в одночасье локальной звездой YouTube Хрущевым водились и другие «грехи». По словам Кожемяко, тот за месяц не потрудился принять никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов.

«Поэтому, конечно, будет принято решение не только о оставлении должности, но и об исключении из партии», — был суров губернатор на правах секретаря регионального отделения ЕР.

Строгие меры Кожемяко пообещал и руководству Приморского отделения партии власти за несвоевременную реакцию на его просьбу снять господина Хрущева с должности.

Кадры решают не все

Рекомендациям главы региона уволить того или иного нерадивого чиновника нижестоящие инстанции обычно следуют. Так было и после «похорон» городской среды Владивостока, когда установка мраморных лавочек в центре города пробудила у местных жителей стойкие траурные ассоциации.

Ответственный за закупку скамеек в стиле «саркофаг» заммэра Сергей Русских был первым кандидатом на увольнение по указке Кожемяко, однако судьба ему, вероятно, благоволила. Вскоре он устроился на работу в правительство — на позицию заместителя министра промышленности и торговли Приморского края.

Похожая ситуация возникла незадолго до выборов главы региона в 2018 году. Тогда Кожемяко еще в статусе врио губернатора пообещал уволить замдиректора департамента земельных отношений Алексея Ляйфера. На чиновника пожаловались представители детей-сирот, которым досталось жилье, мягко говоря, не соответствующее стандартам качества. Но господин Ляйфер и по сей день работает в министерстве. Уже в качестве и.о. главы ведомства.

В контексте вышесказанного будущее мэра Владивостока Олега Гуменюка уже не выглядит столь тревожным. Ранее губернатор остался крайне недоволен по итогам осмотра строящихся объектов в краевой столице. Ответственность за буксующие значимые стройки он возложил на городскую администрацию и пообещал доложить о неэффективной работе полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

«Вы деньги получили на эти цели еще в 2018 году, а строить начали только в конце 2020 года. И все ваши заявления о том, что требовались изыскания, еще какие-то причины, несостоятельны и не принимаются ни жителями, ни властью», — обрушился на мэра Гуменюка губернатор Кожемяко.

Профессор кафедры политологии и социологии Тихоокеанского университета Илдус Ярулин в беседе с «ПС» заметил, что бескомпромиссный нрав региональным элитам Кожемяко демонстрировал еще в бытность губернатором Корякии, Амурской области и Сахалина, однако в Приморье потребовался более тонкий, дипломатический подход. И тут попытки «порубить шашечкой» и «подавить нахрапом» оказались не столь успешны.

К следствиям неудачных попыток губернатора продемонстрировать и навязать свою власть множеству финансово-промышленных групп региона политолог относит «показательную порку» господина Хрущева.

«Мне кажется, что Олег Николаевич в последнее время очень нервничает. Событие с Хрущевым — не того уровня, которое следовало так раздувать. Можно было спокойно, аккуратно снять и эффект был бы больший. А так получается, что Кожемяко один за всех все пытается решить и один навести порядок, а один в поле не воин. Тем более, что сейчас перед выборами в законодательную думу и предстоящими выборами в Госдуму очень активизировались представители разного рода финансово-экономических групп. Борьба будет очень серьезной и у Кожемяко этим процессом пока не получается руководить», — говорит Ярулин.

С коллегой согласен директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков: в действиях губернатора угадывается нервозность накануне большой электоральной кампании.

«Учитывая, что рейтинг партии [ЕР] в Приморье невысокий, сказывается соседний Хабаровск и вообще Дальний Восток никогда не был оплотом для партии власти, понятно, что все нервничают перед кампанией. Действительно, большую опасность представляет возросший рейтинг коммунистов и ЛДПР, да и несистемная оппозиция достаточно широко там представлена. Поэтому, конечно, каждый просчет единоросса воспринимается как личный щипок губернатора, который ответственен за эти рейтинги», — говорит эксперт.

Его борьба

Триггером проблем Олега Кожемяко, по оценке Илдуса Ярулина, стала идея сделать столицей ДФО Владивосток, лишив этого звания Хабаровск. Вскоре после победы на губернаторских выборах 2018 года новоиспеченный глава региона выступил с соответствующей инициативой, которую поддержал Кремль. Зафиксированный на бумаге статус не принес ожидаемых преференций: столица Приморья находится в аутсайдерах по уровню качества жизни, и там перманентно бурлят региональные конфликты.

В качестве примера объекта столкновения бизнес-интересов политолог упомянул Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). В прошлом году там сменился менеджмент во главе с гендиректором порта Заирбеком Юсуповым, вице-президентом компании FESCO (ВМТП ее ключевой актив).

Предприниматель нашел работу в команде Кожемяко, став вице-губернатором Приморского края. Его уход состоялся на фоне разразившего скандала — один из крупнейших акционеров FESCO Зиявудин Магомедов, находящийся в СИЗО по делу о создании преступного сообщества, обвинил бывших партнеров в попытке «рейдерского захвата» компании.

В октябре прошлого года порт грозился стать эпицентром социальных волнений: докеры в штыки встретили новое руководство. Президента FESCO Аркадия Коростелева и нового гендиректора (ВМТП) Романа Кухарука рабочие закидали касками и чуть не побили. Ситуация с портом стабилизировалась, когда в этом крайне запутанном деле появился федеральный игрок — госкорпорация «Росатом» взяла ВМТП под крыло в качестве управляющей компании.

Помимо столкновения бизнес-элит и проблем с кадрами «Единой России», ответственность за результат которой осенью будет лежать на губернаторе, у Кожемяко наметились и другие имиджевые пробоины. Минувшей зимой остров Русский остался без света из-за непогоды, а соединяющий его с Владивостоком вантовый мост пришлось закрывать из-за обледенения конструкций.

После ледяной бури в Приморье заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил о плохом состоянии инженерных сетей и неготовности чиновников быстро устранять последствия ЧС. Главным «подозреваемым» тут очевидно оказался мэр Владивостока Гуменюк, однако его недоработки бросают тень и на Кожемяко.

«Естественно проблемы в городе становятся причиной для каких-то элитных разборок. — говорит Илья Гращенков. — Во Владивостоке были зимние проблемы, связанные с отсутствием света, заморозкой моста, ну и вообще различными другими аспектами, за которые губернатор как минимум хочет переложить ответственность с себя, как максимум — подчеркнуть, что есть проблемы с неподконтрольным губернатору мэром».

Илдус Ярулин ситуацию с мостом на остров Русский считает в каком-то смысле символичной для губернатора:

«Мостом долго хвалились — шедевр XXI века и все такое прочее. Серьезного испытания он не выдержал. И у меня такое ощущение, что Кожемяко тоже не выдерживает серьезного испытания. Те субъекты, которыми он руководил, были небольшими, если там можно было спокойно с элитами справится, то Приморье — это очень большой регион и очень неоднородный. Там достаточно много группировок, которые могут дружить против Кожемяко».

Олег Кожемяко в качестве самовыдвиженца победил на повторных губернаторских выборах в декабре 2018 года с результатом 61%. Осенняя попытка избрать главу Приморья ознаменовалась скандалом. В противостоянии врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») и коммуниста Андрея Ищенко ЦИК усмотрел «грубое вмешательство в избирательную кампанию» и признал выборы недействительными.