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14:31   22 Апреля 2021
Армия

Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск у южных границ РФ

Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск у южных границ РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий, которые проходили в Южном и Западном военных округах.

По его словам, в ходе проверки войска выполнили все задачи, продемонстрировав способность обеспечить надежную оборону страны.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", — сказал министр.

Он также добавил, что с 23 апреля участвовавшие в проверке войска начнут возвращаться в пункты постоянного базирования.

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