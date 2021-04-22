Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий, которые проходили в Южном и Западном военных округах.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий, которые проходили в Южном и Западном военных округах.

По его словам, в ходе проверки войска выполнили все задачи, продемонстрировав способность обеспечить надежную оборону страны.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", — сказал министр.

Он также добавил, что с 23 апреля участвовавшие в проверке войска начнут возвращаться в пункты постоянного базирования.