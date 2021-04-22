14:30 22 Апреля 2021Экономика
Минтруд РФ объяснил правила выплат на детей из неполных семей
Заявление на пособие на детей от восьми до 16 лет из неполных семей можно оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Заявление на пособие на детей от восьми до 16 лет из неполных семей можно оформить дистанционно на портале "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести с июля выплаты на детей до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Размер пособия составляет 5650 рублей в месяц.
Министерство труда и социальной защиты подготовит все необходимые документы для перечисления выплат в кратчайшие сроки, заявил глава ведомства Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Он добавил, что выплаты положены семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.