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14:26   22 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Лукашенко затянутся до позднего вечера

Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Лукашенко затянутся до позднего вечера

Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко могут затянуться. Такое предположение озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Республики Беларусь прибыл в Москву 22 апреля. В этот же день он собирается встретиться с Путиным. Песков отметил, что в разговоре, помимо прочего, будет обсуждаться попытка устранения Лукашенко и незаконные действия, направленные на переворот в Белоруссии.

В Кремле ожидают, что беседа будет продолжительной. Дмитрий Песков предположил, что она продлится до позднего вечера.

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#путин #песков #лукашенко

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