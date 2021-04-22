14:26 22 Апреля 2021Политика
Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Лукашенко затянутся до позднего вечера
Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко могут затянуться. Такое предположение озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко могут затянуться. Такое предположение озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава Республики Беларусь прибыл в Москву 22 апреля. В этот же день он собирается встретиться с Путиным. Песков отметил, что в разговоре, помимо прочего, будет обсуждаться попытка устранения Лукашенко и незаконные действия, направленные на переворот в Белоруссии.
В Кремле ожидают, что беседа будет продолжительной. Дмитрий Песков предположил, что она продлится до позднего вечера.