Житель Волгограда погиб от полученных после падения с 20-го этажа травм

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, который выпал из окна многоэтажного дома в Волгограде.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, который выпал из окна многоэтажного дома в Волгограде.

Полиция выясняет обстоятельства смерти молодого мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Его тело обнаружили возле многоквартирного жилого дома на проспекте Жукова.

По данным следствия, гражданин выпал с 20-го этажа здания и приземлился на перила, расположенные у подъезда. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

В карманах мужчины были найдены мобильный телефон и паспорт — оказалось, что он был прописан в Белгородской области. В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту происшествия.