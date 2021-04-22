Леонков объяснил, как Россия может заставить чехов вспомнить о дипломатии

Россия имеет способы, чтобы напомнить Чехии, которая активизировала свой русофобский потенциал и выступает с соответствующими заявлениями, о необходимости придерживаться дипломатической манеры общения.

Россия имеет способы, чтобы напомнить Чехии, которая активизировала свой русофобский потенциал и выступает с соответствующими заявлениями, о необходимости придерживаться дипломатической манеры общения.

Об этом в личном Telegram-канале пишет военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, Россия должна правильными ответными мерами поставить на место расхрабрившуюся Прагу. В частности, она могла бы провести процедуру импортозамещения и ввести против Чехии контрсанкции, затронув чувствительные статьи чешского экспорта.

«Например: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства. Доля в импорте — 32,33%, или 1,189 миллиарда долларов; электрические машины и оборудование. Доля в импорте — 14,41%, или 530 миллионов долларов; средства наземного транспорта. Доля в импорте 20,06%, или 737,7 миллиона долларов», — напоминает Леонков.

В целом же, пишет эксперт, чешский импорт в Россию насчитывает 98 позиций, поэтому у России есть широкий выбор санкционных мероприятий против Праги.

Еще одним «чувствительным» местом Чехии, по словам Алексея Леонкова является пиво.

«В прошлом году чехи удвоили экспорт пива в Россию — поставки в стоимостном выражении составили 812,8 миллиона крон против 374 миллиона крон в 2016 году. Так что перекроем пивопровод — поначалу на 50%, и все дела», — предлагает эксперт.

В качестве примера успешных ответных мер на антироссийскую политику Леонков приводит Прибалтику, которая. По его словам, «выеживалась» и в итоге осталась без транзита через свои порты в Балтийском море.

Россия, напомнил эксперт, построила на Балтике собственные порты и даже шпроты уже хорошо делает сама. Также Москва ответила и Польше, которая теперь вынуждена «объедаться своими яблоками и обпиваться своим молоком», которые перестала импортировать Россия.

Таким же образом Россия может поступить и с чехами, если те будут скакать дальше», она для начала перестанет покупать у них пиво, заключил Леонков.