Волгоградский суд рассмотрит восемь дел после незаконной акции

Восемь волгоградцев ждут суда за участие в несанкционированных митингах. Всем задержанным может грозить штраф до 20 тыс. рублей.

Восемь волгоградцев ждут суда за участие в несанкционированных митингах. Всем задержанным может грозить штраф до 20 тыс. рублей.

Восемь административных дел поступили в Центральный районный суд Волгограда после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Нарушителями правопорядка стали мужчины в возрасте от 18 до 36 лет. Задержанным грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.

В ряде городов России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального. Полиция на незаконных митингах действовала предельно осторожно и задерживала провокаторов и тех, кто проявлял агрессию.