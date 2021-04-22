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14:00   22 Апреля 2021
Происшествия

Волгоградский суд рассмотрит восемь дел после незаконной акции

Волгоградский суд рассмотрит восемь дел после незаконной акции

Восемь волгоградцев ждут суда за участие в несанкционированных митингах. Всем задержанным может грозить штраф до 20 тыс. рублей.

Восемь административных дел поступили в Центральный районный суд Волгограда после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Нарушителями правопорядка стали мужчины в возрасте от 18 до 36 лет. Задержанным грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.

В ряде городов России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального. Полиция на незаконных митингах действовала предельно осторожно и задерживала провокаторов и тех, кто проявлял агрессию.

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#митинг #навальный #агрессия

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