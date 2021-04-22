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13:58   22 Апреля 2021
Общество

Эколог отметил важность участия России в Международном климатическом саммите

Эколог отметил важность участия России в Международном климатическом саммите

Проблема климата стоит остро, ее обсуждение на высшем уровне, с участием президента РФ Владимира Путина, полезно, убежден председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын.

Эколог подчеркнул, что любая встреча мировых лидеров всегда становится масштабным и важным событием, поскольку оказывает влияние на жизнь большей части населения. Участие глав государств в саммите по климату, пусть и в онлайн-формате, тоже станет полезным, уверен эксперт.

"Это нормально и хорошо, когда мировые лидеры обсуждают мировые проблемы напрямую друг с другом. В данном случае вопрос климата — кризисный, проблема, которая стоит очень остро", — сказал Лисицын в комментарии сайту 360tv.ru.

Эколог выразил надежду, что на мероприятии будут приняты правильные решения. Он также напомнил, что российские власти в последние годы предприняли некоторые важные шаги по предотвращению изменений климата. Главным из них Лисицын назвал подписание ратификации Парижского соглашения по климату.

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#россия #международный климатический саммит #саммит по климату

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