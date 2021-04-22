Эколог отметил важность участия России в Международном климатическом саммите

Проблема климата стоит остро, ее обсуждение на высшем уровне, с участием президента РФ Владимира Путина, полезно, убежден председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын.

Проблема климата стоит остро, ее обсуждение на высшем уровне, с участием президента РФ Владимира Путина, полезно, убежден председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын.

Эколог подчеркнул, что любая встреча мировых лидеров всегда становится масштабным и важным событием, поскольку оказывает влияние на жизнь большей части населения. Участие глав государств в саммите по климату, пусть и в онлайн-формате, тоже станет полезным, уверен эксперт.