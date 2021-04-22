Подставили замы. В Минпромторге подыскивают замену Денису Мантурову

Министра промышленности и торговли РФ заочно перевели в Ростех, но стоит ли всерьез говорить об уходе Дениса Мантурова с важного поста.

Под самым богатым министром в российском правительстве Денисом Мантуровым зашаталось кресло главы Минпромторга. В кулуарах Кремля поговаривают, что ведомство чересчур много внимания уделяет госкорпорации «Ростех». Связано ли это с фигурой ее гендиректора Сергея Чемезова, чьим ставленником является Мантуров, эксперты судить не берутся.

С начала коронавирусной пандемии министерство «замкнуло» сразу на нескольких «дочках» Ростеха, дела которых резко пошли в гору. Речь тут, прежде всего, об Уральском приборостроительном заводе (снабжал и продолжает снабжать больницы аппаратами ИВЛ) и компании «Росхимзащита», которая за короткий срок смогла наладить поставки масок и индивидуальных перчаток.

Совпадение или нет, но с лета прошлого года в министерстве произошла серия коррупционных скандалов. Началась она с ареста начальника одного из отделов Ризвана Гайрбекова, которого заподозрили в получении двух крупных взяток на общую сумму в 4,5 миллиона рублей.

Через несколько месяцев похожая история произошла в департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Его замдиректора Антона Исаева поймали на мошенничестве в «особо крупном размере», которое повлекло за собой «ущерб государству». Еще через полгода министерство ждал куда более мощный удар: силовики арестовали сразу двух чиновников за получение крупной взятки. Задержанные Андрей Бандуров и Сослан Гериев свою вину признавать отказались.

После серии арестов политологи заговорили о переводе Дениса Мантурова в другую отрасль. Telegram-канал «Незыгарь» писал о трансфере топ-менеджера в Ростех еще 19 марта, ровно за 10 дней до ареста Гериева и Бандурова. Стало быть, даже без их «крупной взятки» шансы Мантурова покинуть министерство были вполне осязаемыми.

На фоне коррупционных скандалов и ареста основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля в министерстве начались кадровые перестановки. Своего поста лишился первый замминистра Сергей Цыб, который курировал фармацевтическую отрасль. По мнению экспертов URA.ru, эта отставка едва ли спасет Мантурова от смены деятельности. Но кто может занять его место во главе министерства промышленности и торговли?

Скамейка запасных

На просторах Telegram-каналов эту должность прочат сразу трем чиновникам: нижегородскому губернатору Глебу Никитину, главе Калининградской области Антону Алиханову и председателю Промсвязьбанка Петру Фрадкову. Последний в информационном поле появлялся лишь по случаю своего избрания на пост главы экспертного совета по поддержке оборонной промышленности при Госдуме. На двух остальных претендентах стоит остановиться поподробнее.

Антон Алиханов напомнил о себе в декабре прошлого года. Молодой и амбициозный управленец дал отпор Минздраву и лично Михаилу Мурашко, который рассказал СМИ о «тревожном» состоянии коечного фонда в Калининградской области во время пандемии. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, губернатор между делом уточнил, что министр здравоохранения построил свои «обвинения» на устаревших данных. Политологи тут же взяли кейс на карандаш — нечасто увидишь, как российский чиновник вступает в спор с официальной статистикой.

Нижегородский глава Глеб Никитин пошел еще дальше. Экспертное сообщество всерьез обсуждает тезис, что президент Владимир Путин построил каркас своего послания Федеральному собранию на заложенном губернатором фундаменте.

Судите сами: несколько недель назад Никитин на совещании у президента говорил о целесообразности перестройки механизма инфраструктурных бюджетов — 21 апреля Путин объявляет о новых инфраструктурных кредитах для регионов. В 2020 году Никитин предлагал увеличить число городов, с которых берут налог за вредные выбросы — 21 апреля Путин объявляет о расширении системы квотирования вредных выбросов в самых загрязненных городах страны.

Стоит вспомнить и о жалобе нижегородского главы на недостаток машин скорой помощи для российских сел и деревень, которую он высказал первому зампредседателя Совфеда Андрею Турчаку 16 апреля. Как итог, в послании президент объявил о дополнительных пяти тысячах автомобилей для отдаленных уголков России.

В конце концов, рассуждает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, Никитин до 2017 года занимал пост первого заместителя министра промышленности и торговли. Его кандидатуру можно выделить среди остальных, однако в этом вопросе скоротечных назначений ждать не стоит.

«Единственный, кого могут посадить на кресло Мантурова, это Никитин, потому что у него есть опыт работы в правительстве. Но я бы очень аккуратно относился к такого рода домыслам. У нас есть практика замены заместителей министров правительства господина [Михаила] Мишустина, но ключевой костяк министров он уже скорректировал. Та команда, которая есть сейчас, будет работать не один год», — считает специалист.

Кирьян напомнил об осужденном по «взяточнической» статье Александре Пиунове – бывшем начальнике управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В марте его приговорили к 2,5 годам исправительной колонии, однако на управленческие позиции министра Дмитрия Патрушева инцидент никак не повлиял.

Политолог усомнился, что череда коррупционных скандалов послужит причиной замены Дениса Мантурова на его посту.