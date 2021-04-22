Кремль негативно отнесся к истерике Чехии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Прагой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Прагой.

Официальный представитель Кремля заявил, что Россия относится крайне негативно к действиям Правительства Чехии. Это касается не только высылки российских дипломатов, но и заявлений политиков. Песков назвал ситуацию истерикой и призвал дать возможность дипломатам сформулировать позиции.

Ранее Чехия объявила о высылке 18 российских представителей из страны. РФ ответила зеркально и сообщила о высылке чешских дипломатических сотрудников.