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13:42   22 Апреля 2021
Политика

Кремль негативно отнесся к истерике Чехии

Кремль негативно отнесся к истерике Чехии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Прагой.

Официальный представитель Кремля заявил, что Россия относится крайне негативно к действиям Правительства Чехии. Это касается не только высылки российских дипломатов, но и заявлений политиков. Песков назвал ситуацию истерикой и призвал дать возможность дипломатам сформулировать позиции.

Ранее Чехия объявила о высылке 18 российских представителей из страны. РФ ответила зеркально и сообщила о высылке чешских дипломатических сотрудников.

 

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#песков #кремль #чехия

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