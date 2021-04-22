Кремль: Путин осведомлен о желании Зеленского встретиться в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу на высшем уровне в Донбассе, сообщили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу на высшем уровне в Донбассе, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что Путин сам даст ответ на предложение Зеленского, если посчитает необходимым.

Песков также переадресовал в МИД просьбу оценить призыв Киева рассмотреть возможность отключения РФ от международной системы SWIFT.

Президент Украины 20 апреля объявил о готовности встретиться с российским коллегой "в любой точке" Донбасса. По мнению Зеленского, разные взгляды Москвы и Киева на прошлое и будущее могут быть трактованы не как проблемы, а как возможность.