Полиция Москвы задержала организаторов крупной финансовой пирамиды

Мошенники обманули 120 человек на 460 млн рублей. Сотрудники полиции задержали пятерых организаторов финансовой пирамиды.

Мошенники обманули 120 человек на 460 млн рублей. Сотрудники полиции задержали пятерых организаторов финансовой пирамиды.

В полицию обратились более 120 человек, которые рассказали, что заключили в офисе микрофинансовой компании в Печатниковом переулке Москвы договоры займа и внесли крупные суммы денег. Согласно документам, каждый месяц они должны были получать выплаты в размере от 17 до 24% от паевого взноса. Однако организация не выполнила взятые на себя обязательства.

По предварительной версии, представители компании разработали схему хищения денежных средств горожан по принципу финансовой пирамиды. Чтобы создать видимость выполнения взятых на себя обязательств, злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В итоге сообщникам удалось получить от потерпевших свыше 460 млн рублей.