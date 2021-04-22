Политолог Иванов отметил профессионализм полиции на митинге в поддержку Навального

Политолог рассказал, что во время прошедших в поддержку блогера Алексея Навального митингов его сторонники не выполнили поставленных перед ними задач.

Политолог рассказал, что во время прошедших в поддержку блогера Алексея Навального митингов его сторонники не выполнили поставленных перед ними задач.

Ни одну из задач, поставленных западными кураторами, не удалось реализовать сторонникам блогера Алексея Навального во время проведения несанкционированной акции в его поддержку. Об этом рассказал политолог Олег Иванов изданию "НьюИнформ".

По словам специалиста, масштабной акция не получилась, потому что россияне не увидели в несанкционированных митингах ничего конструктивного. Политолог добавил, что никто не хочет быть "пушечным мясом". При этом он отметил "мягкую" работу правоохранителей и заявил, что они показали свои лучшие профессиональные качества.

"Задержано малое количество людей, правоохранители вели себя мягко и сдержанно", — подчеркнул Иванов.

По мнению эксперта, у сторонников Навального не получилось сделать выгодную картинку для западных СМИ и реализовать ни одну из поставленных перед ними Западом задач.