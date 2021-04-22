Кремль не считает нужным комментировать незаконные митинги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать незаконные акции, прошедшие 21 апреля в российских городах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать незаконные акции, прошедшие 21 апреля в российских городах.

Подобные протесты должны оценивать правоохранительные органы, уточнил представитель Кремля.

Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали митинги в его поддержку. Журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич сказал, что союзники осужденного используют грязные технологии и пытаются войти в резонанс с крупными событиями в стране.

"Я прогнозирую, что и на майские праздники, и в какие-то другие важные события они будут пытаться либо подстроиться, например, под уже организованное шествие, либо войдут в резонанс с другими крупными событиями нашей страны", — уточнил Малькевич.

Журналист подчеркнул, что таким образом сторонники Навального пытаются создать черный фон для западных СМИ и дожидаются крупного политического события в России.