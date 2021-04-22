Житель Екатеринбурга погиб под колесами "товарняка"

Пара переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Грузовой поезд совершил наезд. Мужчина скончался на месте, а женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Пара переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Грузовой поезд совершил наезд. Мужчина скончался на месте, а женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Следователи начали проверку по факту гибели 50-летнего мужчины на территории сортировочной станции Екатеринбург-Пассажирский. Установлено, что в момент трагедии пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его нетрезвая 36-летняя спутница доставлена в больницу в состоянии крайней степени тяжести. Сейчас врачи борются за ее жизнь, сообщает СК.

По показаниям машиниста, он заметил двух людей, переходящих пути. Согласно протоколу безопасности, мужчина подал сигнал и предпринял попытку экстренного торможения, однако трагедии избежать не удалось.