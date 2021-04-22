Юрий Лоза призвал освободить Красную площадь от Мавзолея Ленина

Композитор Юрий Лоза заявил о необходимости захоронить вождя советского пролетариата Владимира Ленина. По мнению музыканта, Красная площадь должна быть освобождена от мемориала.

Композитор Юрий Лоза заявил о необходимости захоронить вождя советского пролетариата Владимира Ленина. По мнению музыканта, Красная площадь должна быть освобождена от мемориала.

Певец считает, что тело создателя социалистического государства необходимо предать земле. Почти сто лет оно находится в Мавзолее Ленина в сердце столицы. Однако музыкант не разделяет мнение, что главная площадь страны должна оставаться усыпальницей для человеческих останков. По словам исполнителя, не имеет значения, о какой личности идет речь. Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу "В гостях у Гордона". Артист подчеркнул, что мумификация — традиция египтян, которая с российским менталитетом не имеет ничего общего.

"Почему не перенести урны туда, где они должны быть? Хотите сделать мемориал, так сделайте. Зачем же гробить главную площадь столицы? Я об этом говорю очень давно. Ленин должен быть похоронен, как любой исторический персонаж, предан земле", — высказался Юрий Лоза.

Споры о судьбе тела Владимира Ильича идут давно. Некоторые россияне считают, что вождя давно следует захоронить, другие убеждены в необходимости сохранения его мемориала на главной площади России.