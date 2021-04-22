13:17 22 Апреля 2021Россия
Госдума проголосовала за отмену «дня тишины»
В случае многодневных выборов агитация должна завершиться в ноль часов местного времени первого дня голосования.
Госдума приняла закон об отмене запрета на агитацию перед голосованием, если оно будет многодневным.
Таким образом, если ЦИК РФ утвердит проведение выборов в течение нескольких дней, кандидаты должны завершить агитацию в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
Ранее сутки до дня выборов объявлялись так называемым «днем тишины», чтобы избиратель без давления смог принять решение.