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13:17   22 Апреля 2021
Россия

Госдума проголосовала за отмену «дня тишины»

Госдума проголосовала за отмену «дня тишины»

Госдума приняла закон об отмене запрета на агитацию перед голосованием, если оно будет многодневным.

Таким образом, если ЦИК РФ утвердит проведение выборов в течение нескольких дней, кандидаты должны завершить агитацию в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Ранее сутки до дня выборов объявлялись так называемым «днем тишины», чтобы избиратель без давления смог принять решение.

 

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