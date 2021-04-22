Присяжные признали екатеринбуржца виновным в пожаре с восемью погибшими

Все члены коллегии присяжных вынесли обвинительный вердикт молодому жителю Екатеринбурга. Заседатели считают, что он устроил страшный пожар с множеством погибших.

Все члены коллегии присяжных вынесли обвинительный вердикт молодому жителю Екатеринбурга. Заседатели считают, что он устроил страшный пожар с множеством погибших.

Трагедия произошла весной прошлого года в двухэтажном бараке на улице Омская. Возгорание началось ночью в подъезде, а затем в огне оказалась и крыша здания. Спастись удалось десяти жильцам.

В горящем доме погибли семь человек, одна пострадавшая была госпитализирована и позднее умерла. Также преступные действия поджигателя привели к уничтожению имущества граждан.

Помимо этого фигурант обвинялся и в поджоге на улице Шефской. Присяжные сочли его вину недоказанной.