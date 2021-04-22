Чиновник стал фигурантом дела за обещание крымчанке оформить землю у моря

Суд отправил под домашний арест главного специалиста по правовой работе Госкомводхоза Крыма. Его обвинили в крупном мошенничестве и взятке.

Суд отправил под домашний арест главного специалиста по правовой работе Госкомводхоза Крыма. Его обвинили в крупном мошенничестве и взятке.

По данным следствия, обвиняемый обманул жительницу Крыма и пообещал за денежное вознаграждение оформить право собственности на четыре объекта недвижимости в селе Прибрежное Сакского района.

Всего чиновник просил за свои "услуги" более 2 млн рублей. Женщина передала ему 1,5 млн рублей. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Симферополю при силовой поддержке подразделения Росгвардии. Они взяли подозреваемого с поличным во время передачи денег. Ему предъявлено обвинение. Суд отправил чиновника под стражу по ходатайству следствия.