Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:52   22 Апреля 2021
Происшествия

Чиновник стал фигурантом дела за обещание крымчанке оформить землю у моря

Чиновник стал фигурантом дела за обещание крымчанке оформить землю у моря

Суд отправил под домашний арест главного специалиста по правовой работе Госкомводхоза Крыма. Его обвинили в крупном мошенничестве и взятке.

По данным следствия, обвиняемый обманул жительницу Крыма и пообещал за денежное вознаграждение оформить право собственности на четыре объекта недвижимости в селе Прибрежное Сакского района.

Всего чиновник просил за свои "услуги" более 2 млн рублей. Женщина передала ему 1,5 млн рублей. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Симферополю при силовой поддержке подразделения Росгвардии. Они взяли подозреваемого с поличным во время передачи денег. Ему предъявлено обвинение. Суд отправил чиновника под стражу по ходатайству следствия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #крым #арест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров