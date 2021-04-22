Дипломат Мезенцев назвал санкции против России и Белоруссии безнадежными

Санкции против Москвы и Минска бесперспективны. Главным в отношениях России и Белоруссии станет взаимный интерес, сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Санкции против Москвы и Минска бесперспективны. Главным в отношениях России и Белоруссии станет взаимный интерес, сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ответом на санкции станет укрепление союзнических отношений двух государств в сфере безопасности и оборонного пространства, уточнил дипломат в беседе с журналистом ТАСС.

"Важно пригласить молодых граждан Белоруссии и России к большому разговору о том, что их волнует, заботит, с чем они согласны и что их тревожит. Фундаментом отношений следующих поколений граждан наших стран может стать только взаимный интерес, искренность, товарищество сверстников — молодых людей, чутко понимающих современный мир и выстраивающих свои планы в соответствии с возможностями и вызовами времени. Пусть их планы будут все более общими и близкими", — говорится в сообщении.

Мезенцев прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и подчеркнул: расширение форматов сотрудничества стран в сфере экономики и стремление дать гражданам лучше узнать друг друга являются обоснованными и закономерными действиями России и Белоруссии.

Ранее на сайте 360tv.ru сообщалось о том, что переговоры лидеров двух стран пройдут 22 апреля в Москве. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят актуальную повестку российско-белорусских отношений и торгово-экономическое взаимодействие.