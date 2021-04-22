Сосновский резко отреагировал на ультиматум Чехии в адрес РФ

Чехи, решившись выдвинуть Москве ультиматум, заигрались и не понимают, что это путь к полному фиаско.

Чехи, решившись выдвинуть Москве ультиматум, заигрались и не понимают, что это путь к полному фиаско.

Такое мнение высказал известный российский политолог Александр Сосновский, комментируя угрозу главы МИД Чехии парализовать работу посольства РФ в Праге, если Москва не отменит решение о выдворении 20 чешских дипломатов.

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга (13:00 по московскому времени). Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — подчеркнул министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в разговоре с российским послом в Праге Александром Змеевским.

По словам Александра Сосновского, выбранная Прагой стратегия давления на Россию грозит ей полным провалом, однако в Чехии этого, похоже, пока не понимают.

«Заигрались чехи. Заигрались, — заявил политолог. — Верный путь к полному фиаско — ставить Москве ультиматум».

Напомним, на минувшей неделе Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, связанном с инцидентом семилетней давности со взрывами на местном складе боеприпасов.

В ответ Россия заявила о высылке 20 чешских дипломатов, после чего МИД Чехии сообщил, что работа чешского дипломатического представительства в Москве оказалась парализована.

Если угрозы чешского министра иностранных дел будут реализованы, из Праги могут быть высланы еще 60 российских дипломатов.