Дочь Ирины Цивиной просит эксгумировать тело матери для проверки причин смерти

Зиновия Пусеп опубликовала в Сети открытое письмо главе СК Бастрыкину с просьбой эксгумировать тело матери и провести тщательное расследование обстоятельств смерти.

Зиновия Пусеп опубликовала в Сети открытое письмо главе СК Бастрыкину с просьбой эксгумировать тело матери и провести тщательное расследование обстоятельств смерти.

Дочь покойной актрисы сомневается в установленной причине смерти матери, сообщает издание "Собеседник". По ее словам, женщина скончалась при весьма странных обстоятельствах.

Зиновия говорит, что два года пытается добиться тщательного расследования деталей гибели матери, но следователи ее игнорируют. Множество телешоу, которые звездная наследница посетила, не ускорили следствие.

В своем письме Александру Бастрыкину она просит еще раз проверить все обстоятельства трагедии, так как не верит, что артистка умерла из-за проблем с сердцем. Если понадобится, то, по ее мнению, можно пойти на крайнюю меру и эксгумировать тело усопшей.