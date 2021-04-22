Захарова указала на инициатора разрушения диалога между Россией и ЕС
Пример Чехии показал, что инициатором процесса разрушения диалога России и Евросоюза является Брюссель. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спикер внешнеполитического ведомства указала на непрекращающиеся безосновательные заявления ЕС в сторону Москвы.
"Где-то это подтачивание и размывание основ, где-то это просто настоящая подрывная работа, то есть идет многовекторное разрушение отношений", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Представитель МИД в качестве примера привела слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Тот ранее высказал протест деятельности российских спецслужб.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в ходе недавнего интервью допустил высылку порядка 60 сотрудников российского посольства в Праге.