Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:34   22 Апреля 2021
Политика

Захарова указала на инициатора разрушения диалога между Россией и ЕС

Захарова указала на инициатора разрушения диалога между Россией и ЕС

Пример Чехии показал, что инициатором процесса разрушения диалога России и Евросоюза является Брюссель. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства указала на непрекращающиеся безосновательные заявления ЕС в сторону Москвы.

"Где-то это подтачивание и размывание основ, где-то это просто настоящая подрывная работа, то есть идет многовекторное разрушение отношений", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Представитель МИД в качестве примера привела слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Тот ранее высказал протест деятельности российских спецслужб.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в ходе недавнего интервью допустил высылку порядка 60 сотрудников российского посольства в Праге.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#захарова #евросоюз #мид #чехия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров