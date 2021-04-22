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12:29   22 Апреля 2021
Политика

Журналисты собрали лучшие анекдоты про Ленина ко дню рождения вождя революции

Журналисты собрали лучшие анекдоты про Ленина ко дню рождения вождя революции

Редакция "Политики Сегодня" вспоминает лучшие истории, анекдоты и мемы, связанные с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным в честь его 151-го дня рождения.

"Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!" — чеканная лесенка Маяковского, написанная через два месяца после смерти вождя известна каждому взрослому и ребенку на постсоветском пространстве. Хотя дело мировой революции заглохло и неизвестно, взвеется ли красное знамя над миром снова, в массовом сознании Ленин остался. Если историю КПСС с каждым годом изучают все меньше школьников и студентов, то анекдоты, истории и мемы про Ильича никуда не делись.

Вся правда о пломбированном вагоне

Сегодня каждый взрослый человек знает, что социалистическая революция финансировалась из Германии и Швейцарии, а Ленина, как главного идеолога, доставили в Россию специальным, "пломбированным" вагоном. Многие поклонники Владимира Ильича отвергают доказательства поддержки большевиков из-за рубежа, но если покопаться поглубже, именно в злосчастном "пломбированном вагоне" кроется успех дела революции, ностальгия миллионов по советскому детству и крах социалистической системы.

Ленину в Швейцарии действительно оказали материальную поддержку, и ехал он в Россию не с пустыми руками. Вез вождь мирового пролетариата не деньги или оружие, а самый лучший швейцарский шоколадный пломбир и рецепт его изготовления. Угостив товарищей по революционному делу шедевром европейского кондитерского дела и пообещав, что накормит всех жителей советской России пломбиром, Ленин завоевал сердца миллионов. Мороженое стало непременным атрибутом советского детства, но в конце 70-х технология производства сладкого лакомства потерялась, что и привело к "перестройке" и краху СССР. Естественно, тему пломбира, вагонов и Ленина народ в юморесках не обошел. По легенде, в детстве Владимир Ульянов (Ленин) очень любил мороженое, особенно пломбир.

"Я его целый поезд съесть могу", — говорил он сестрам.

Ленин и котики

Милые четвероногие питомцы рядом с вождями народов — древняя и безотказная политическая технология. Однако Владимир Ильич искренне любил котов, а многие современники утверждали, что мимикой и манерами Ленин сам немного походил на это животное. Такое сходство легло в основу целого цикла юмористических рассказов и карикатур революционера и сатирика Пантелеймона Лепешинского. В своих рисунках автор показывал, как "кота-Ленина" окружили "мыши-контрреволюционеры", пока он спит мирным кошачье-революционерским сном. Как только мыши попытались организовать похороны кота, Ленин проснулся и тут же навел в амбаре-России порядок.

Фотография же Ленина с огромным черно-белым котом послужила детскому писателю Владимиру Бонч-Бруевичу источником вдохновения для написания рассказа "Кот Васька". В короткой детской зарисовке вождь пролетариата учит деревенского кота прыгать через колесо, смеется и называет пушистого питомца "плутом" и "разбойником". Были у Ленина и свои коты: как вспоминали современники, Владимир Ильич любил развлекать детей, заставляя своего рыжего любимца прыгать через кольцо.

"Ленин с котом" стал обязательной частью советского фольклора, порой даже острого и злободневного. Сборник "История СССР в анекдотах" приводит такую юмореску.

Идет мальчик по улице, видит: Ленин кота гладит. Подходит и говорит: — Владимир Ильич, а что вы делаете? — Да вот, пионер, сижу, кота глажу, — ответил вождь пролетариата. Вот такой добрый человек был Владимир Ильич. А ведь мог и бритвочкой по глазам полоснуть ребенка...

Бревно как главная мистификация ранней советской истории

Своеобразным мемом и объектом бесчисленных споров коммунистов и антисоветчиков стала фотография с первомайского субботника 1920 года. К тому моменту здоровье вождя мирового пролетариата уже не было достаточно крепким, однако он все равно принялся помогать восстанавливать разрушенную Красную площадь и вместе с добровольцами таскал тяжелые бревна. Критики вождя задаются вопросом: как больной человек может таскать бревно, да еще с тяжелого конца, да и откуда вообще бревно на Красной площади? Наверняка подтасовка! До сих пор многие, несмотря на опровержения, верят, что Ленин в тот день специально на камеру в одиночку поднял резиновое надувное бревно.

"— Какие существуют Пасхи? — Еврейская — в память исхода евреев из Египта, христианская — в память о воскресении Иисуса Христа и советская — в память о том, как Ленин бревно таскал", — родился в народе такой анекдот.

Плесень или мухомор?

Тема Ленина и грибов пришла в массовое создание после двух знаковых событий: выхода восьмого альбома группы "Гражданская оборона" "Все идет по плану" и телевизионного сюжета-мистификации "Ленин — гриб" за авторством музыканта Сергея Курехина и журналиста Сергея Шолохова.

Трактовок, почему Ленин, согласно тексту певца Егора Летова, разложился именно на плесень и липовый мед, очень много. Сам Летов признавался, что текст "Все идет по плану" — это просто поток сознания человека перестроечной эпохи. Лирический герой песни после тяжелого дня садится перед телевизором, и в его голове смешиваются все образы, которые идут с экрана. Изначальная версия "Все идет по плану" содержала 20 куплетов, из которых лидер "Гражданской обороны" оставил самые запоминающиеся.

"Ленин — гриб" же стал пародией на заполонившие телевидение 90-х третьесортные псевдонаучные сюжеты. Шолохов в роли интервьюера опрашивает Курехина, сыгравшего "авторитетного политического деятеля, депутата и известного киноактера". На протяжении почти часового "интервью" Курехин цитирует мексиканского мистика Карлоса Кастанеду и письмо Ленина теоретику марксизма Георгию Плеханову, в котором рассказывает, как он "объелся грибов". В конце концов молодые люди не выдерживают и начинают хохотать, и фрагмент со смехом даже попадает в финальный монтаж.

Общая ироническая тональность не смутила еще не привыкших к подбному формату советских людей. На следующий день после публикации к главному идеологу ленинградского обкома КПСС Галине Бариновой пришла делегация с требованием дать окончательный ответ, был Ленин грибом или нет.

Еще одна причина, по которой Ленин не исчезает из массового сознания, — физическое наличие вождя пролетариата на главной площади страны. Обсуждения о необходимости перезахоронить Ленина проходят постоянно.

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