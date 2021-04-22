Журналисты собрали лучшие анекдоты про Ленина ко дню рождения вождя революции

Редакция "Политики Сегодня" вспоминает лучшие истории, анекдоты и мемы, связанные с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным в честь его 151-го дня рождения.

Редакция "Политики Сегодня" вспоминает лучшие истории, анекдоты и мемы, связанные с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным в честь его 151-го дня рождения.

"Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!" — чеканная лесенка Маяковского, написанная через два месяца после смерти вождя известна каждому взрослому и ребенку на постсоветском пространстве. Хотя дело мировой революции заглохло и неизвестно, взвеется ли красное знамя над миром снова, в массовом сознании Ленин остался. Если историю КПСС с каждым годом изучают все меньше школьников и студентов, то анекдоты, истории и мемы про Ильича никуда не делись.

Вся правда о пломбированном вагоне

Сегодня каждый взрослый человек знает, что социалистическая революция финансировалась из Германии и Швейцарии, а Ленина, как главного идеолога, доставили в Россию специальным, "пломбированным" вагоном. Многие поклонники Владимира Ильича отвергают доказательства поддержки большевиков из-за рубежа, но если покопаться поглубже, именно в злосчастном "пломбированном вагоне" кроется успех дела революции, ностальгия миллионов по советскому детству и крах социалистической системы.

Ленину в Швейцарии действительно оказали материальную поддержку, и ехал он в Россию не с пустыми руками. Вез вождь мирового пролетариата не деньги или оружие, а самый лучший швейцарский шоколадный пломбир и рецепт его изготовления. Угостив товарищей по революционному делу шедевром европейского кондитерского дела и пообещав, что накормит всех жителей советской России пломбиром, Ленин завоевал сердца миллионов. Мороженое стало непременным атрибутом советского детства, но в конце 70-х технология производства сладкого лакомства потерялась, что и привело к "перестройке" и краху СССР. Естественно, тему пломбира, вагонов и Ленина народ в юморесках не обошел. По легенде, в детстве Владимир Ульянов (Ленин) очень любил мороженое, особенно пломбир.

"Я его целый поезд съесть могу", — говорил он сестрам.

Ленин и котики

Милые четвероногие питомцы рядом с вождями народов — древняя и безотказная политическая технология. Однако Владимир Ильич искренне любил котов, а многие современники утверждали, что мимикой и манерами Ленин сам немного походил на это животное. Такое сходство легло в основу целого цикла юмористических рассказов и карикатур революционера и сатирика Пантелеймона Лепешинского. В своих рисунках автор показывал, как "кота-Ленина" окружили "мыши-контрреволюционеры", пока он спит мирным кошачье-революционерским сном. Как только мыши попытались организовать похороны кота, Ленин проснулся и тут же навел в амбаре-России порядок.

Фотография же Ленина с огромным черно-белым котом послужила детскому писателю Владимиру Бонч-Бруевичу источником вдохновения для написания рассказа "Кот Васька". В короткой детской зарисовке вождь пролетариата учит деревенского кота прыгать через колесо, смеется и называет пушистого питомца "плутом" и "разбойником". Были у Ленина и свои коты: как вспоминали современники, Владимир Ильич любил развлекать детей, заставляя своего рыжего любимца прыгать через кольцо.

"Ленин с котом" стал обязательной частью советского фольклора, порой даже острого и злободневного. Сборник "История СССР в анекдотах" приводит такую юмореску.

Идет мальчик по улице, видит: Ленин кота гладит. Подходит и говорит: — Владимир Ильич, а что вы делаете? — Да вот, пионер, сижу, кота глажу, — ответил вождь пролетариата. Вот такой добрый человек был Владимир Ильич. А ведь мог и бритвочкой по глазам полоснуть ребенка...

Бревно как главная мистификация ранней советской истории

Своеобразным мемом и объектом бесчисленных споров коммунистов и антисоветчиков стала фотография с первомайского субботника 1920 года. К тому моменту здоровье вождя мирового пролетариата уже не было достаточно крепким, однако он все равно принялся помогать восстанавливать разрушенную Красную площадь и вместе с добровольцами таскал тяжелые бревна. Критики вождя задаются вопросом: как больной человек может таскать бревно, да еще с тяжелого конца, да и откуда вообще бревно на Красной площади? Наверняка подтасовка! До сих пор многие, несмотря на опровержения, верят, что Ленин в тот день специально на камеру в одиночку поднял резиновое надувное бревно.

"— Какие существуют Пасхи? — Еврейская — в память исхода евреев из Египта, христианская — в память о воскресении Иисуса Христа и советская — в память о том, как Ленин бревно таскал", — родился в народе такой анекдот.

Плесень или мухомор?

Тема Ленина и грибов пришла в массовое создание после двух знаковых событий: выхода восьмого альбома группы "Гражданская оборона" "Все идет по плану" и телевизионного сюжета-мистификации "Ленин — гриб" за авторством музыканта Сергея Курехина и журналиста Сергея Шолохова.

Трактовок, почему Ленин, согласно тексту певца Егора Летова, разложился именно на плесень и липовый мед, очень много. Сам Летов признавался, что текст "Все идет по плану" — это просто поток сознания человека перестроечной эпохи. Лирический герой песни после тяжелого дня садится перед телевизором, и в его голове смешиваются все образы, которые идут с экрана. Изначальная версия "Все идет по плану" содержала 20 куплетов, из которых лидер "Гражданской обороны" оставил самые запоминающиеся.

"Ленин — гриб" же стал пародией на заполонившие телевидение 90-х третьесортные псевдонаучные сюжеты. Шолохов в роли интервьюера опрашивает Курехина, сыгравшего "авторитетного политического деятеля, депутата и известного киноактера". На протяжении почти часового "интервью" Курехин цитирует мексиканского мистика Карлоса Кастанеду и письмо Ленина теоретику марксизма Георгию Плеханову, в котором рассказывает, как он "объелся грибов". В конце концов молодые люди не выдерживают и начинают хохотать, и фрагмент со смехом даже попадает в финальный монтаж.

Общая ироническая тональность не смутила еще не привыкших к подбному формату советских людей. На следующий день после публикации к главному идеологу ленинградского обкома КПСС Галине Бариновой пришла делегация с требованием дать окончательный ответ, был Ленин грибом или нет.

Еще одна причина, по которой Ленин не исчезает из массового сознания, — физическое наличие вождя пролетариата на главной площади страны. Обсуждения о необходимости перезахоронить Ленина проходят постоянно.