"Коммунисты России" просят признать памятники Ленину наследием ЮНЕСКО

Члены партии "Коммунисты России" обратились в ООН и ЮНЕСКО с просьбой признать памятники Владимиру Ленину культурным наследием человечества.

Члены партии "Коммунисты России" обратились в ООН и ЮНЕСКО с просьбой признать памятники Владимиру Ленину культурным наследием человечества.

Советский политический и государственный деятель Владимир Ленин до сих пор самый переиздаваемый автор, отметил председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Члены партии выразили надежду, что в ЮНЕСКО пойдут навстречу в решении вопроса о признании памятников Ленину культурным наследием человечества.

"Будем надеяться, что те, кто в ЮНЕСКО принимает решения, действительно заботятся о культурном наследии в целом планеты", — подчеркнул Сурайкин, следует из публикации на сайте 360tv.ru.

Председатель "Коммунистов России" напомнил, что даже в Нью-Йорке установлен памятник Владимиру Ленину. По мнению политика, советский государственный деятель — "один из величайших мыслителей планеты, который фактически изменил ход истории к лучшему".