Количество больных COVID-19 за сутки в Индии побило мировой рекорд

Индия установила мировой рекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране.

Индия установила мировой рекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране.

За последние сутки в стране было зафиксировано 314 835 новых больных COVID-19. Таким образом общее число инфицированных этой опасной инфекцией достигло 15 930 965 человек. Такой скачок заболевших, по данным экспертов, стал самым большим за всю историю пандемии в мире.

Больше всего больных фиксируется в штате Махараштра. Здесь за сутки обнаружили 67 468 новых пациентов. Следом за ним — штаты Карнатака и Керала, в которых было выявлено 23 558 и 22 414 пациентов, соответственно. При этом медики Махараштры сообщили о самом высоком за сутки количестве смертей, связанных с коронавирусной инфекцией — 568.

По оценкам властей, в данный момент страна столкнулась с одной из самых крупных проблем в здравоохранении за последние десять лет. В медицинских учреждениях отмечается серьезная нехватка кислорода, больничных коек и противовирусных препаратов.