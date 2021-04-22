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12:16   22 Апреля 2021
Происшествия

СК разбирается в отравлении ребенка растворителем в Ленобласти

СК разбирается в отравлении ребенка растворителем в Ленобласти

Сотрудники СК проводят проверку по факту отравления трехлетней девочки из поселка Петровский. Ребенок был срочно доставлен в медучреждение.

Согласно первоначальным данным, маленькая пациентка выпила растворитель. Это произошло, когда ее старший брат-подросток красил велосипед во дворе. Бутылка с химикатом стояла рядом, ее и схватила подбежавшая девочка.

Врачи оказали необходимую помощь пострадавшей. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. По итогу проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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#ребенок #отравление #велосипед

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