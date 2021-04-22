Глава Камчатского края оценил перспективы газификации региона

Поручение президента РФ Владимира Путина газифицировать Камчатский край позволит сдержать рост стоимости топлива на полуострове. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.

Поручение президента РФ Владимира Путина газифицировать Камчатский край позволит сдержать рост стоимости топлива на полуострове. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.

Накануне глава государства в ежегодном послании Федеральному собранию дал поручение создать локальную газопринимающую инфраструктуру с целью обеспечить газом граждан и предприятия Камчатки.

Прежде всего такое решение позволит сдержать рост стоимости топлива и сделать его более доступным, указал Солодов. Во-вторых, за счет этого получится обеспечить стабильность поставок и экологичность использования оптимального с точки зрения экологии вида топлива, добавил он.

Вместе с тем губернатор выразил надежду, что поручение российского лидера будет выполнено в ближайшие сроки, передает ТАСС.

В 2020 году Камчатский край столкнулась с нехваткой природного газа на месторождениях полуострова. В итоге ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском были переведены на использование завозного мазута, что повлекло дополнительные затраты на топливо в объеме 1,6 млрд рублей.