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12:15   22 Апреля 2021
Политика

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман не будет участвовать в парламентских выборах

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман не будет участвовать в парламентских выборах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы в Государственную думу России.

По словам политика, он не станет баллотироваться в депутаты парламента по ряду причин.

"Одна из первых и основных причин — техническая невозможность", — сказал бывший мэр в интервью журналистам.

Евгений Ройзман подчеркнул, что он планирует принять участие в выборах на пост свердловского губернатора, которые пройдут в следующем году.

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#госдума #выборы #ройзман

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