12:15 22 Апреля 2021Политика
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман не будет участвовать в парламентских выборах
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы в Государственную думу России.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы в Государственную думу России.
По словам политика, он не станет баллотироваться в депутаты парламента по ряду причин.
"Одна из первых и основных причин — техническая невозможность", — сказал бывший мэр в интервью журналистам.
Евгений Ройзман подчеркнул, что он планирует принять участие в выборах на пост свердловского губернатора, которые пройдут в следующем году.