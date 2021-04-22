Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман не будет участвовать в парламентских выборах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы в Государственную думу России.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы в Государственную думу России.

По словам политика, он не станет баллотироваться в депутаты парламента по ряду причин.

"Одна из первых и основных причин — техническая невозможность", — сказал бывший мэр в интервью журналистам.

Евгений Ройзман подчеркнул, что он планирует принять участие в выборах на пост свердловского губернатора, которые пройдут в следующем году.