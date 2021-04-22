12:09 22 Апреля 2021Происшествия
Ледоход на Амуре стал причиной разрушения набережной в Хабаровске
Ледяная глыба "выползла" на берег Хабаровска и крушит все на своем пути. Видео происшествия очевидцы загрузили в соцсети.
Ледяная глыба "выползла" на берег Хабаровска и крушит все на своем пути. Видео происшествия очевидцы загрузили в соцсети.
Набережная Амура в центре города частично разрушена в результате мощного ледохода. На кадрах видно, как легко ледяная масса крушит опоры ограждения.
МЧС по Хабаровскому краю отмечает, что в этом году весенний ледоход на реках региона проходит с необычным подъемом уровня воды. Местные власти сообщили, что оценка ущерба будет произведена после того, как лед сойдет. В момент происшествия на набережной находились люди. По предварительным данным, никто не пострадал.